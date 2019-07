Was für ein Tag! Nicht nur, dass Archie Harrison heute schon zwei Monate alt geworden ist, der royale Spross von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) wurde heute auch getauft – und ist damit offiziell, wie die komplette britische Königsfamilie, ein Mitglied der christlichen Kirche. Dieser Tag wurde aber nicht wie gewohnt öffentlich zelebriert, sondern im engsten Kreise. Nicht einmal Fotografen wurden eingeladen. Doch wer durfte der feierlichen Zeremonie beiwohnen?

Die Gästeliste für Archies großen Tag war beschaulich – nur die engsten Vertrauten waren mit von der Partie. So waren natürlich Meghans Mutter Doria Ragland, Harrys Vater Prinz Charles (70) und seine Frau Camilla (71) eingeladen und Herzogin Kate (37) und Prinz William (37) feierten selbstverständlich auch mit. Diese erschienen laut Mirror aber ohne ihre kleine Rasselbande. Prinzessin Charlotte (4), Prinz George (5) und Prinz Louis (1) mussten wohl Zuhause bleiben.

Ein paar ganz besondere Persönlichkeiten mischten sich dann natürlich doch noch unter die Gesellschaft: Tiggy Legge-Bourke spielte für den Duke of Sussex in den neunziger Jahren eine ganz besondere Rolle. Sie war die Nanny des kleinen Prinzen und steht ihm bis heute sehr nah. Ob sie wohl auch mal auf Archie aufpassen wird? Der royale Spross durfte sich aber noch über zwei andere ganz besondere Gäste freuen: die beiden Schwestern der verstorbenen Prinzessin Diana (✝36).

Aber nicht jeder schaffte es zu der Taufe des Neugeborenen: Queen Elizabeth II. (93) und Prinz Philip (98) waren aufgrund eines Termins leider verhindert an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Und auch Meghans beste Freundin Serena Williams (37) konnte es leider nicht einrichten. Immerhin stand sie am Wochenende für ein wichtiges Spiel auf dem Tennisplatz in Wimbledon.

