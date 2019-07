Die Nachricht von Costa Cordalis' (✝75) Tod erschütterte vergangenen Mittwoch ganz Deutschland. Der Schlagersänger verstarb am 2. Juli in seiner Wahlheimat Mallorca. Vor seinem Tod hatte der Musiker einen großen Wunsch: Er wollte seiner Familie keine Schulden hinterlassen. In der Vergangenheit hatte Costa immer wieder mit finanziellen Problemen zu kämpfen, konnte aber schlussendlich alle Forderungen begleichen. Doch was passiert jetzt mit seinem Erbe?

Zeitweise soll der "Anita"-Interpret bis zu 1,5 Millionen Euro Schulden gehabt haben – musste in den Jahren 2001 und 2010 sogar eine eidesstattliche Versicherung abgeben. Durch den Verkauf seines Hauses im Schwarzwald sowie circa 30 Auftritte auf Mallorca zu einer Tagesgage von rund 3.500 Euro soll er in den vergangenen zwei Jahren laut Bild-Informationen allerdings einen Großteil davon beglichen haben. In seinem Testament soll der 75-Jährige derweil seine Frau Ingrid sowie die drei gemeinsamen Kinder Lucas (51), Eva und Kiki als Erben genannt haben.

Seine letzte Ruhe fand Costa auf der sonnigen Insel Mallorca, die er so geliebt hatte – das berichtete jetzt Bild mit Berufung auf Bild am Sonntag. Demnach soll er am Samstagmorgen in einem Krematorium in Palma de Mallorca eingeäschert worden sein.

