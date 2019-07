Nun hieß es für die Familie endgültig Abschied nehmen! Diese Nachricht erschütterte ganz Deutschland: Am Dienstag verstarb Costa Cordalis (✝75) im Alter von 75 Jahren. In seiner Wahlheimat Mallorca schloss der Sänger für immer seine Augen, teilte sein Sohn Lucas Cordalis (51) am Mittwoch der Öffentlichkeit mit. Jetzt fand Costa seine letzte Ruhe: Der Körper des "Anita"-Interpreten wurde nun eingeäschert!

Das berichtete jetzt Bild mit Berufung auf Bild am Sonntag. Demnach soll Costa am Samstagmorgen um 8.15 Uhr in einem Krematorium für Touristen und Zugezogene in Palma de Mallorca verbrannt worden sein – und habe somit seine allerletzte Reise angetreten. Ab 2016 lebte Costa fest auf der spanischen Insel, nachdem er zuvor lange im Schwarzwald wohnte.

Costa äußerte sich in seiner Biografie ziemlich ausführlich zum Thema Sterblichkeit. Dort gab er bekannt, zwar keine Angst vor dem Tod zu haben, sein großes Ziel sei es aber gewesen, 120 Jahre alt zu werden: "Mein Uropa wurde 106 Jahre alt, meine Uroma fast 100. Meine Mama ist bereits 90 Jahre alt. Dann sollte es mir doch gelingen, mindestens 120 Jahre alt zu werden", ließ er dort verlauten. Ein Wunsch, der ihm verwehrt bleiben sollte...

Mischke, Andre/ ActionPress Costa Cordalis 2017 in Hamburg

Jürgen Friedrich/ActionPress Lucas und Costa Cordalis auf Mallorca

Instagram / danielakatzenberger Costa Cordalis



