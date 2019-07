Janika Jäcke (30) hat es in Liebes-Dingen nicht leicht: Bei ihrer Der Bachelor-Teilnahme ging sie 2017 leer aus und auch bei dem Folgeformat Bachelor in Paradise war kein Mann für sie dabei. Nicht einmal bei Take Me Out konnte sich die Hamburgerin zu ihrem Glück buzzern. Vor Kurzem wurde ihr eine Liaison mit Moderator Mola Adebisi (46) nachgesagt, doch auch der scheint wieder Geschichte zu sein. Denn die Blondine wurde jetzt mit einem hochkarätigen Schauspieler auf Mallorca erwischt.

Dabei handelt es sich um niemand Geringeres als "Keinohrhasen"-Star Til Schweiger (55). Die beiden wurden jetzt auf der beliebten Urlaubsinsel zusammen gesehen, wo der Schauspieler jüngst seine Modelinie Barefoot Living im Hype Beach Haus präsentierte. Bilder, die RTL vorliegen, zeigen die beiden sehr vertraut. Geht da etwa mehr zwischen der Reality-Darstellerin und dem Kino-Star? Bisher haben sich beide noch nicht zu den Aufnahmen geäußert.

Das Ex-Bachelor-Babe verlinkte den Promi-Papa übrigens auch in ihrer Instagram-Story unter "Die Gang" mit ein paar weiteren Bekannten. Ende 2018 outete sich Janika erst als großer Til-Fan, als sie ihn bei einem Event persönlich kennenlernte.

Instagram / janikajaecke Schauspieler Til Schweiger

Instagram / janikajaecke Janika Jäcke, Til Schweiger und Janina Celine Jahn

Instagram / janikajaecke Janika Jäcke

