Ciara (33) und Russell Wilson (30) feiern ihre Liebe – und sich selbst! Seit drei Jahren ist die US-amerikanische Sängerin mit dem Football-Star der Seattle Seahawks verheiratet. Gemeinsam haben die beiden auch eine kleine Tochter, die zweijährige Sienna. Bei der jungen Familie ist offenbar alles eitel Sonnenschein. Das beweisen die zwei Turteltauben jetzt mit einem Social-Media-Posting anlässlich eines ganz besonderen Tages!

An ihrem dritten Hochzeitstag postete Russell ein Instagram-Video, in dem die beiden voneinander und ihrer gemeinsamen Ehe schwärmen. "Jahr drei, meine Liebe", erzählt der Sportler am Anfang des Videos – und erklärt, den Blick zunächst in die Kamera, dann auf sie gerichtet: "Wisst ihr, sie ist eine besondere, besondere Frau, aber genau das liebe ich an dir." Dann fährt er fort: "Wir lieben unsere Kinder und du bist so eine tolle Mama." Ciara, die aus einer früheren Beziehung einen Sohn mitgebracht hat, erwidert das Kompliment mit den Worten: "Und du bist so ein toller Vater."

Dies ist aber längst noch nicht das Ende ihres öffentlichen Liebesschwurs. "Du bist so eine großartige Frau und eine Inspiration für so viele Leute und Ladys auf der ganzen Welt. Ich liebe dich für die Person, die du bist", führt Russell seine Wertschätzung gegenüber der "Goodies"-Interpretin weiter aus. Seine Ehefrau antwortet: "Und ich liebe dich für den, der du bist." Am Schluss gibt’s dann auch noch einen Toast: "Auf viele Jahre voller Liebe, Spaß und Freude" – sagt er und fügt an: "und Kinder!"

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Russell Wilson und Ciara bei den ESPYs 2018

Jon Kopaloff/Getty Images Ciara mit ihrem Ehemann Russell Wilson und ihren Kids Sienna Princess und Future Zahir Wilburn

Pascal Le Segretain/Getty Images Ciara und Russell Wilson

