Mit dieser Konkurrenz hat Ciara (32) wohl nicht gerechnet! Für die Verleihung der Nickelodeon Kids' Choice Sports Awards reiste die Sängerin gemeinsam mit ihrer gesamten Familie nach Santa Monica. Ein ganz besonderer Moment für die berühmte Mama, denn ihre Jüngste, Sienna Princess, feierte an diesem Abend ihr Red-Carpet-Debüt. Doch trotz der ungewohnten Situation fühlte sich die Einjährige im Blitzlichtgewitter pudelwohl – und stahl ihrer Mutter nahezu die Show!

Sienna Princess fand es nämlich überhaupt nicht gut, dass sie lediglich auf Mamas Arm für die Fotografen posieren sollte. Und so befreite sich die kleine Diva prompt aus Ciaras Armen und lief eigenständig über den orangefarbenen Teppich. Die 32-Jährige hatte daher alle Hände voll damit zu tun, den süßen Wirbelwind wieder einzufangen. Doch nicht nur Sienna Princess stellte unter Beweis, dass das Starpotenzial in dieser Familie einfach in den Genen liegt: Auch der vierjährige Future Zahir demonstrierte mit breitem Lächeln und verspiegelter Sonnenbrille seine Coolness.

Ciara war nicht die Einzige, die im Kreise ihrer Familie bei der Preisverleihung aufkreuzte. Auch Olympionik Michael Phelps (33) kam in Begleitung seiner Ehefrau Nicole und Sohnemann Boomer. Bei der geballten Family-Power wollte wohl auch Snowboarder Shaun White (31) nicht alleine über den Red Carpet schreiten: Da er aber noch keine Kinder hat, brachte er einfach seinen Hund Leroy mit.

FayesVision/WENN.com Ciara mit ihrer Tochter Sienna Princess bei den Nickelodeon Kids' Choice Sports Awards 2018

Anzeige

Getty Images Michael Phelps mit seiner Frau Nicole Johnson und seinem Sohn Boomer Robert

Anzeige

Alberto E. Rodriguez/Getty Images For Nickelodeon Shaun White bei den Nickelodeon Kids' Choice Sports 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de