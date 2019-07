Seit fast einer Woche ist es traurige Gewissheit! Schlager-Star Costa Cordalis starb mit 75 Jahren im Kreise seiner Familie in seiner Wahlheimat Mallorca. Vor allem für seinen Sohn Lucas (51) und dessen Schwestern beginnt nun – ohne ihren geliebten Vater – eine besonders schwere Zeit. Vor seinem Tod gab der dreifache Papa einmal zu, dass er die Geburt seines ersten Sprösslings aus einem ganz bestimmten Grund verpasste.

"Ich kann nun mal meine Frau nicht leiden sehen. So eine Geburt ist ein verdammt hartes Stück Arbeit. Ich fühle mich total hilflos", schrieb der Sänger 2014 in seiner Autobiografie. Anstatt im Krankenhaus zu sein, performte Costa auf einer Bühne – und darüber sei er ziemlich glücklich gewesen. Dass einige ihn deswegen als "Weichei" bezeichneten, nahm der Familienvater locker. Nach der Geburt seines ersten Sohnes sei er direkt ins Krankenhaus geeilt – und zwar nicht, ohne vorher einen Stopp im Blumenladen gemacht zu haben: Dort kaufte Costa seiner Ingrid 64 rote Rosen – alle, die der Händler in seinem Geschäft vorrätig hatte.

"Ich würde auch 100 kaufen – so glücklich bin ich über meine kleine Familie", führte der verstorbene Dschungelkönig in dem Buch weiter aus. Dass Frau und Kinder bei ihm stets oberste Priorität hatten, machte Costa bis zu seinem Tod immer wieder deutlich.

Nadine Rupp/action press für BAUER PREMIUM AGENTUR Ingrid und Costa Cordalis, TV-Stars

Instagram / lucascordalis Lucas und Costa Cordalis

Instagram / kikicordalis Costa Cordalis mit seiner Frau Ingrid sowie den Kindern Lucas, Kiki und Eva

