Sorge um Ariana Grande (26)! Die Sängerin stellte während eines Konzerts in St. Louis in Missouri unter Beweis, dass selbst ein Show-Profi nicht immer wie ein Roboter funktioniert: Sie brach plötzlich in Tränen aus, während sie ihren Song "R.E.M." performte – und schluchzte wie bei einem anderen Auftritt schon so sehr, dass sie nicht weitersingen konnte. In einem Fan-Video auf Instagram war zu sehen, wie sehr die 26-Jährige in dem emotionalen Moment mit sich gerungen hat. Jetzt meldet sich Ariana mit einem Statement selbst zu Wort.

Auf ihrem Twitter-Account veröffentlichte die Sängerin eine lange Stellungnahme. "Ich bin dankbar für das Meer aus Liebe, das ich jeden Tag um mich herum habe", schreibt sie darin. Das Touren und das Leben bezeichnet sie als "wild"."Alles fühlt sich für mich sehr intensiv an und ich habe mich für diese Tour zu einem Zeitpunkt entschieden, an dem ich noch immer viel verarbeite. Deshalb weine ich manchmal viel." Bei ihren Fans bedankt sie sich dafür, dass sie ihre "Menschlichkeit" akzeptieren.

Ariana blickt auf eine schwierige Zeit zurück. Nach dem Terroranschlag auf die Besucher ihres Konzerts in Manchester 2017 starb im darauffolgenden Jahr ihr Ex-Freund Mac Miller (✝26) an einer Überdosis Drogen.

