Sie waren einmal ein absolutes Traumpaar! Britney Spears (37) und Justin Timberlake (38) lernten sich als Kinder am Set der TV-Show "Mickey Mouse Club" kennen und kamen einige Jahre später zusammen. 2002 trennten sich die Stars nach vier Jahren Beziehung, doch 17 Jahre später teilt die "Toxic"-Interpretin nun einen tiefsinnigen Post. Ihre Fans rätseln: Gelten ihre Worten ihrem Verflossenen Justin?

"Unsere Leben haben vielleicht nicht zusammengepasst, aber, oh, unsere Seelen haben miteinander getanzt", heißt es in dem kryptischen Instagram-Beitrag. Obwohl Britney nichts weiter dazu schreibt und auch keinen Namen nennt, ist für viele Follower sofort klar, über wen die zweifache Mutter spricht: "Das ist über Justin, oder?", fragt ein User. Auch ein anderer ist sich sicher: "Wenn das nicht ein ehrliches Statement an Justin Timberlake ist, dann weiß ich auch nicht!"

Dabei sind sowohl Britney als auch ihr Ex in festen Händen: Seit November 2016 datet die Entertainerin das Male-Model Sam Asghari, mit dem sie sich im Juni ganz verliebt im Urlaub ablichten ließ. Justin ist seit 2012 glücklich mit der Schauspielerin Jessica Biel (37), mit der er einen dreijährigen Sohn hat.

Getty Images Justin Timberlake 2019 in New York

Getty Images Justin Timberlake und Britney Spears 2002 in Philadelphia

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari

