Offenbar ist es die richtige Zeit für Comebacks! Nachdem die Jonas Brothers mit ihrer neuen Single "Sucker" binnen kürzester Zeit in den Billboard Charts auf Platz eins kletterten, tut es ihnen eine weitere Erfolgs-Boyband von früher gleich! Erst kürzlich hatten sich Westlife mit dem Lied "Hello My Love" zurückgemeldet – es ist jedoch ihr neuester Song, der jetzt für absolute Begeisterung sorgt und komplett durch die Decke geht!

Nach sechs Jahren Pause gaben Westlife ihre Reunion im Oktober 2018 bekannt. Mit ihrer neuesten Single "Better Man" versetzen sie nun ihre Fans in vollkommene Ekstase. Der Song kletterte binnen kürzester Zeit an die Spitze der irischen und britischen iTunes-Charts. Kian Egan (38) postete daraufhin stolz einen Screenshot der Charts, wo "Better Man" auf Platz eins thront, auf seinem Instagram-Account und erntete weitere Komplimente in den Kommentaren. "Das Lied ist so wunderschön, ich liebe es sooo sehr. Ich danke euch für euer Comeback. Ich liebe Westlife seit 1998 und werde euch Jungs für den Rest meines Lebens lieben", schrieb eine Userin. Die meisten fassten ihre Begeisterung etwas kürzer zusammen und schrieben einfach nur: "Ich liebe es."

Die Aufnahme war erst in der vergangenen Woche veröffentlicht worden – gemeinsam mit einem Video, das die vier Bandmitglieder Kian, Nicky Byrne (40), Shane Filan (39) und Mark Feehilly im Studio und einer Schule zeigt.

