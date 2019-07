Für Amber Rose (35) muss es offenbar vor allem eines sein: bequem! Erst im April hatte das Model für eine Baby-Überraschung gesorgt. Die ehemalige Dancing with the Stars-Kandidatin erwartet ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem neuen Freund Alexander Edwards. Für ihren Sohn scheinen Amber und der Rapper allerdings noch nicht alles besorgt zu haben: Die beiden wurden jetzt in Jogging-Klamotten beim Shoppen für den Nachwuchs entdeckt!

Bereits im Oktober soll der Spross der 35-Jährigen und ihres Liebsten auf die Welt kommen. Damit für ihren Schatz wirklich alles perfekt ist, scheinen Amber und AE nun die letzten Vorbereitungen zu treffen. Paparazzi-Aufnahmen zeigen das Paar beim gemütlichen Bummeln vor einem edlen Laden für Kinderklamotten in West Hollywood. Amber und Alexander setzen allerdings eher auf Bequemlichkeit anstatt auf Luxus: Während der Musiker im schwarzen Jogginganzug unterwegs war, präsentierte die Beauty ihren XXL-Babybauch in einem schwarzen Tanktop und einer lockeren Stoffhose. Ganz gentlemanlike half Alex seiner schwangeren Freundin nach dem Shoppen ins Auto.

Ob das einer der Gründe ist, wieso Amber nicht die Finger vom Vater ihres zweiten Kindes lassen kann? Erst vor wenigen Tagen plauderte Alex aus, dass die beiden trotz der Schwangerschaft noch immer ein erfülltes Sexleben hätten. "Es ist irgendwie anders, aber es ist heiß", sagte der Musiker gegenüber TMZ.

Rachpoot/MEGA Amber Rose Anfang Juli 2019 in Los Angeles

gotpap/Bauergriffin.com / MEGA Amber Rose mit ihrem Freund Alexander Edwards

gotpap/Bauergriffin.com / MEGA Alexander Edwards und Amber Rose unterwegs in L.A.

