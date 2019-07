Wenn es nach Bauer sucht Frau International-Viehzüchter Rüdiger geht, spielt die Haarfarbe bei seiner Traumfrau keine große Rolle. Ganz anders sieht es hingegen bei der Figur der Auserwählten aus! Der Südafrikaner ist gerne aktiv, geht joggen und fährt viel Fahrrad. Seine Partnerin sollte da Schritt halten können, sie muss also sportlich sein – und am besten dementsprechend aussehen. Auch die Religion ist ein Thema, das Rüdiger sehr wichtig ist.

Bei einer gemeinsamen Radtour quer durch den südafrikanischen Busch verriet Rüdigers bester Freund dem Extra-Bauernreporter Ralf: "Hätte er nicht so hohe Ansprüche, dann wäre er schon verheiratet." Zwar habe der Landwirt diese bereits heruntergeschraubt, doch einen Punkt sollte die Zukünftige in jedem Fall erfüllen. "Brünett und blond macht mir nichts, kann sie beides sein, das ist mir egal. Aber wenn ich optisch mal ehrlich sein kann: Ich mag es gerne, wenn die Frau schlank ist", so der Landwirt in dem TV-Interview.

Anschließend gingen Ralf und Rüdiger in der RTL-Sendung auf Safari und unterhielten sich dabei über ein weiteres Merkmal, das die Herzdame des 37-Jährigen haben sollte. "Glauben ist alles. Der gibt mir meinen Frieden, das ist, woran ich festhalten kann", erklärte der Viehzüchter aus Südafrika. Wie ernst es Rüdiger mit der Religion ist, war bereits in der gestrigen Folge zu sehen: Da Bewerberin Sarah während der Morgenmesse auf seiner Farm nicht ganz mit dem Herzen dabei war, schickte er die Krankenschwester daraufhin als Erste nach Hause.

Instagram / ralf.herrmann.tv Bauernreporter Ralf und "Bauer sucht Frau International"-Südafrikaner Rüdiger

Anzeige

Instagram / ralf.herrmann.tv Bauernreporter Ralf in Südafrika bei "Bauer sucht Frau International"-Rüdiger

Anzeige

TVNOW Bauer Rüdiger aus Südafrika zusammen mit seinen Kandidatinnen Sarah, Kira und Martha

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de