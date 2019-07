Toni Garrn (27) kommt in die Kinos! Eigentlich ist das deutsche Topmodel auf den internationalen Laufstegen zu Hause. Unter anderem gab es 2011 sein Engel-Debüt bei dem erfolgreichen Dessous-Label Victoria's Secret und arbeitete schon mit namhaften Designern wie Calvin Klein (76) oder Tommy Hilfiger (68) zusammen. Doch die Blondine macht nicht nur auf dem Catwalk eine gute Figur, sondern auch auf der Leinwand. Toni hat eine Rolle im neuen Spiderman-Film ergattert.

"Endlich kann ich darüber sprechen! 'Spiderman - Far From Home' kommt heute heraus und ich durfte eine deutsche Geheimagentin spielen", teilte die Hamburgerin ihren Fans auf Instagram mit. Es handelt sich dabei zwar nur um einen kurzen Gastauftritt, trotzdem freut sich die 27-Jährige total über den Job. Wie eng sie mit Hauptdarsteller Tom Holland (23) zusammen gearbeitet hat, verrät die Beauty nicht. Aber angesichts des Selfies, das sie zu dem Beitrag teilte, dürften sie sich prächtig mit dem Hollywood-Star verstanden haben. Beide grinsen breit in die Kamera.

Hauptberuflich ist Toni natürlich Model, doch der Marvel-Streifen ist nicht ihr erstes Schauspielprojekt. Seit 2014 war sie immer wieder in verschiedenen Filmproduktionen zu sehen. In der Verfilmung über Paralympics-Star Oscar Pistorius (32) spielte sie dessen ermordete Freundin Reeva Steenkamp (✝29). Außerdem war sie in der amerikanischen Version von Til Schweigers (55) Kino-Hit "Honig im Kopf" zu sehen.

Instagram / tonigarrn Schauspieler Tom Holland und Model Toni Garrn

Anthony Ghnassia/Getty Images for L'Oreal Paris Toni Garrn bei der Paris Fashion Week

Getty Images Toni Garrn, Supermodel

