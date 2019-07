Die männlichen Alles was zählt-Zuschauer stehen total auf André Dietz (44)! Bereits seit 13 Jahren spielt der Schauspieler in der RTL-Serie die Rolle des Eishockeytrainers Ingo Zadek. Liebe, Herzschmerz, Leukämie und sogar ein Mord aus Notwehr – seine Figur hat schon so manches Abenteuer erlebt. Genau diese vielseitige Geschichte kommt vor allem beim männlichen Publikum gut an, denn André verriet nun: Er bekommt regelmäßig Nachrichten von männlichen Fans!

Im Interview mit RTL.de offenbarte der 44-Jährige: "Die Typen, die mit ihren Frauen AWZ gucken müssen, sind ja eigentlich eine ganz stille Zuschauergruppe, aber sie bedanken sich." Mindestens einmal in der Woche erhalte er eine Nachricht von einem männlichen Zuschauer, der sich freue, dass André in der Sendung mitspiele – und das aus einem einfachen Grund, wie er weiter verriet: "Weil ganz viele Typen sich in der Figur Ingo Zadek tatsächlich wiederfinden."

Offenbar unterscheiden viele Zuschauer aber nicht zwischen André und dem fiktiven Ingo. "Wie viele Leute mir anbieten, mit ihnen mal ein Bier trinken zu gehen, ist schon spektakulär viel", plauderte das TV-Gesicht weiter aus. Die Angebote weist er jedoch zurück: Der Vater einer Tochter treffe sich nicht mit Fans, machte er deutlich.

Getty Images André Dietz bei der Show "It Takes 2", 2017

MG RTL D / Julia Feldhagen Diana Sommer (Tanja Szewczenko) und Ingo Zadek (André Dietz) bei AWZ

Instagram / andredietz André Dietz im Mai 2019

