Was für ein Familienzusammenhalt! Vier gemeinsame Kinder gehören der Rasselbande um das Promi-Traumpaar David (44) und Victoria Beckham (45) an – Brooklyn (20), Romeo (16), Cruz (14) und Nesthäkchen Harper (8) sind der ganze Stolz ihrer Eltern! Erst kürzlich bewiesen die Beckham-Kids mit süßen Beiträgen zu David und Vics 20. Hochzeitstag, wie sehr sie sich alle lieben. Anlässlich Harpers achtem Geburtstag veröffentlichten Brooklyn und Co. jetzt süße Botschaften im Netz!

Am heutigen 10. Juli feiert der jüngste Beckham-Spross seinen Ehrentag. Und die Familie ist mächtig stolz auf ihr kleines Mädchen! "Happy Birthday an die beste Schwester auf der ganzen Welt! Ich kann es einfach nicht fassen, dass du schon acht bist! Hab einen wunderschönen Tag", gratulierte Harpers großer Bruder Romeo auf Instagram. Ganz ähnliche Worte verfassten auch Cruz und Brooklyn. Dazu veröffentlichte Brooklyn ein zauberhaftes Foto von Harper, auf dem sie lächelnd mit einem kleinen Dackel schmust. Ob es sich dabei wohl um eines ihrer Geburtstagsgeschenke gehandelt hat?

Auch Mama Victoria ließ es sich nicht nehmen, Harper einige Zeilen zu widmen: "Alles Liebe zum Geburtstag, mein Babygirl! Wir lieben dich alle so sehr", schrieb die Designerin und postete anschließend einige gemeinsame Schnappschüsse mit ihrer Tochter.

Instagram / victoriabeckham Cruz, Romeo und Harper Beckham beim Familienurlaub in Sevilla

Instagram / brooklynbeckham Victoria und David Beckhams Tochter Harper

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit ihrer Tochter Harper

