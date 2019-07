Chethrin Schulze (27) präsentiert ihren heißen Po! Die ehemalige Love Island-Teilnehmerin ist bekannt dafür, gerne ihre Kurven zu zeigen. Auf Mallorca macht der Neu-Single da keine Ausnahme. Erst seit Mitte Juni ist die quirlige Blondine offiziell nicht mehr mit Marco Mirwald zusammen. Mit ihren neuen Bikini-Pics verdreht sie aber garantiert schon einigen potenziellen Datingpartnern den Kopf. Besonders Chethrins Hinterteil kommt bei ihrem neusten Schnappschuss perfekt zur Geltung!

Auf Instagram teilte die Kurven-Queen ein megaheißes Urlaubsbild aus Mallorca. Darauf ist Chethrin von hinten zu sehen. Sie trägt einen hellblauen Ethno-Musterbikini, der ihren wohlgeformten Hintern ideal in Szene setzt und strahlt vor Glück – von Single-Frust keine Spur! In ihrer Bildunterschrift hatte die TV-Beauty noch eine Message an ihrer Kritiker. "Wenn ihr schon hinter meinem Rücken lästert, erwähnt wenigstens auch meinen Popo", forderte die 27-Jährige sie auf.

Bei diesem Anblick dürfte es vielen Chethrin-Hatern wohl die Sprache verschlagen haben. Denn unter dem Po-Beitrag häufen sich ausschließlich Lobeshymnen auf die sexy Kehrseite der Powerfrau. "Wow, was für ein schöner Popo. Die Leute, die hinter deinem Rücken reden, wissen gar nichts über dich. Bleib so, wie du bist, denn genau so lieben wir dich", schwärmte beispielsweise eine Userin in den höchsten Tönen.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im Juli 2019 auf Mallorca

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im Juli 2019 auf Mallorca

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im Juni 2019 in Berlin

