LeAnn Rimes verliert die Zähne auf der Bühne während Konzert

LeAnn Rimes (42) sorgte am vergangenen Wochenende in Washington für einen sehr ungewöhnlichen Moment während eines Konzerts im Skagit Valley Casino & Resort. Mitten im Song "One Way Ticket" passierte der Grammy-prämierten Sängerin ein Missgeschick: Ihr Zahnersatz, genauer gesagt eine vordere Zahnbrücke, löste sich unerwartet und fiel aus ihrem Mund heraus. Trotz anfänglicher Panik bewies LeAnn Reaktionsfähigkeit und Professionalität, setzte die Brücke am Bühnenrand wieder ein und führte die Performance tapfer fort. "Das war ein Moment, den ich so noch nie zuvor erlebt habe", gestand sie später ihren Fans auf Instagram.

In einem Video in den sozialen Medien teilte die Sängerin daraufhin die Situation mit Humor und Offenheit. "Ich stand vor der Wahl: Entweder weitermachen oder die Bühne verlassen", erklärte sie. Statt sich zu verstecken, entschied sie sich, das Publikum einzuweihen, und meisterte den weiteren Auftritt, indem sie immer wieder ihre Zähne an Ort und Stelle hielt – selbst während anspruchsvoller Songs wie "Can't Fight the Moonlight". Für ihre kommenden Konzerte gab sie auch der ersten Reihe einen Scherz mit auf den Weg: "Macht euch bereit, dass etwas auf euch zufliegt. Wenn ihr es fangt, gebt es bitte zurück."

Die Sängerin hat in der Vergangenheit schon häufiger mit gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen gehabt, darunter Kieferprobleme und zahlreiche Zahn-OPs, die sie einst sogar zu einer Klage gegen ihren Zahnarzt bewogen. Auch über ihren Kampf mit Depressionen zeigte sie sich stets offen. Trotz aller Widrigkeiten bleibt LeAnn ihrer Leidenschaft Musik und ihren Fans treu. "Die Show muss weitergehen", betonte sie in dem Video mit einem Augenzwinkern – ein Motto, das sie nicht nur predigt, sondern bei jedem Auftritt lebt.

Anzeige Anzeige

Getty Images LeAnn Rimes, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images LeAnn Rimes, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images LeAnn Rimes, Sängerin