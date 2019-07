Laura Müller (18) gewährt mal wieder tiefe Einblicke in ihr Liebesleben! Erst kürzlich plauderte die 18-Jährige ganz offen über den Sex mit ihrem 29 Jahre älteren Freund Michael Wendler (47). Der Musiker sei ihr erster Partner gewesen – in allem und außerdem ein sehr leidenschaftlicher Liebhaber. Nun verriet die Abiturienten ein weiteres Detail über ihre Beziehung: Der Schlagerstar hat bei ihnen das Sagen!

In ihrer Instagram-Story gab Laura ihren Followern bei einer Frage-Antwort-Runde mal wieder die Gelegenheit, mehr über sie und ihren Lover zu erfahren. Ein User wollte daraufhin wissen, wer von den beiden in der Beziehung die Hosen an habe. Daraufhin erklärte die Blondine, dass das Michael sei. "Und das ist auch gut so", fügte sie noch hinzu.

Das wurde in der Vergangenheit auch schon ziemlich deutlich. Denn als Michael über das Thema Eifersucht sprach, betonte er, dass es seiner Laura durchaus ein Dorn im Auge sei, dass er so viele weibliche Fans hat. Daraufhin stellte er ganz rigoros klar: "Wenn mein Job leidet durch diese Beziehung, dann muss man sich entscheiden: Entweder man wird entspannter und kann damit umgehen oder halt nicht."

ActionPress / azee Michael Wendler und Laura Müller im Mai 2019

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im April 2019

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler

