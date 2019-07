Ist er etwa wieder in festen Händen? Im Jahr 2015 war die turbulente On-Off-Liebe von Lewis Hamilton (34) und Nicole Scherzinger (41) nach fast acht Jahren zerbrochen. Seitdem werden dem Formel-1-Star immer wieder Flirts mit bekannten Promi-Ladys wie Rihanna (31) oder Rita Ora (28) nachgesagt. Und auch die aktuellen Fotos des Sportlers bringen die Gerüchteküche erneut zum Brodeln: Lewis wurde jetzt mit einem Instagram-Nacktmodel erwischt!

Paparazzi entdeckten den Briten und Zahra Elise am Wochenende in Los Angeles. Auf den Aufnahmen, die Daily Mail veröffentlichte, soll Lewis die Kurven-Beauty gerade nach Hause bringen. Zuvor sollen die beiden den Abend beim Geburtstag von Kevin Hart (40) verbracht haben. Während der 34-Jährige bereits an einer Tankstelle dabei geholfen haben soll, den schwarzen Ganzkörper-Lacksuit zurechtzurücken, beließ er es vor Zahras Tür bei einer kleinen Zärtlichkeit: Er fasste seiner Begleitung liebevoll in den Nacken. Was genau zwischen den beiden läuft, ist bisher unklar. Weder Lewis noch Zahra äußerten sich dazu.

Eine Unbekannte ist Zahra jedenfalls nicht: Sie hat bereits eine Million Instagram-Follower. Denen zeigt die 25-Jährige gern, was sie zu bieten hat und setzt ihre Kurven auf lasziven Schnappschüssen in Szene. Wie das britische Medium berichtet, soll Zahra, die der U.S. Navy gedient haben soll, gerade erst ihre eigene Dessous-Linie auf den Markt gebracht haben.

Getty Images Lewis Hamilton im April 2019 in China

Instagram / zahraelise Zahra Elise, Instagram-Star

Instagram / zahraelise Zahra Elise, Instagram-Model

