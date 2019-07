Hach, wer kennt sie nicht? Die ständig besorgten Eltern, die das Leben ihrer Kinder mit viel Leidenschaft bis ins kleinste Detail kontrollieren und auch bei anderen Familien allzu gern ganz genau hinschauen. In der Öffentlichkeit hat diese spezielle Gruppe von Erziehungsberechtigten den Namen “Helikopter”-Eltern bekommen. Und gegen die teilte nun Sängerin Pink (39) mit einem humorvollen Social-Media-Post ihrer Kinder mächtig aus.

Ein sonniger Tag im Grünen: Pinks Kinder Jameson Moon Hart (2) und Willow Hart (8) genießen das Sommerwetter und rennen in Badebekleidung über die nasse Wiese, die gerade mit einer Sprinkleranlage bewässert wird. Dieser Moment wurde auf einem Bild festgehalten, das die stolze Mama auf Instagram teilte. Um besagten Helikopter-Eltern zuvorzukommen, die sowieso immer etwas auszusetzen haben, widmete sie ihnen ein paar deutliche Worte: “Hier ist ein Bild meines Kindes, das durchs Wasser läuft. Es ist nicht mal gefiltert. Was für eine Wasserverschwendung”, schrieb Pink mit einem ironischen Unterton. “Und kein Helm? Ich hoffe, es hatte Sonnencremé aufgetragen. Und wenn es stolpert und fällt, ist es vielleicht für immer traumatisiert. Und ihre Mutter war nicht mal da. Ich war... schnauf... am Arbeiten! In einem anderen Land!”

Pinks Humor scheint anzukommen: Bisher erhielt der Post mehr als 346.000 Likes. Was besorgte Übermuttis davon hielten, erfährt man allerdings nicht. Für dieses Bild hatte die Sängerin in weiser Voraussicht die Kommentarfunktion deaktiviert.

Instagram / pink Pinks Kinder Jameson und Willow

Anzeige

Instagram / pink Pink mit ihren Kindern Willow und Jameson

Anzeige

Getty Images Pink, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de