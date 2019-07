Tom Kaulitz (29) bekommt an seinem Junggesellenabschied einen richtigen Adrenalinkick! Die Hochzeit des Musikers und Topmodel Heidi Klum (46) scheint demnächst anzustehen. Denn jetzt wurde der Tokio Hotel-Gitarrist von seinem Bruder Bill (29) zum JGA entführt. Bislang ist nicht bekannt, wo sich die Feiertruppe befindet, aber der Sänger gab jetzt erste Einblicke in die gemeinsamen Aktivitäten. Dazu gehörte ein Quad-Rennen durch die Wüste!

Den rasanten Motorsport-Spaß hielt Bill in seiner Instagram-Story fest. Dort waren mehrere Quads zu sehen, die in zügigem Tempo durch die Wüstenlandschaft bretterten – und dabei für ordentlich Lärm sorgten, wie unschwer zu hören war. Glücklicherweise wurde bei dem Rennen anscheinend niemand verletzt. Zumindest teilte der Bruder des baldigen Bräutigams wenig später einen kleinen Clip von sich, in dem er sich sichtlich auf den zweiten Teil der Bachelorparty freute.

Dass die Hochzeitsglocken bei Heidi und Tom wirklich bald läuten dürften, deutete erst kürzlich Star-Designer Wolfgang Joop (74) an: "Ich werde Gast sein – sie heiraten demnächst", offenbarte er diese Woche im RTL-Interview.

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz im Juli 2019

Anzeige

Instagram / billkaulitz Junggesellenabschied von Tom Kaulitz im Juli 2019

Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum im Juni 2019 in Paris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de