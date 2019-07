Wer steckt bloß unter den The Masked Singer-Kostümen? Der Ratespaß ist riesig bei dem aus Südkorea stammenden Musikformat. Promis aus allen Bereichen stellen ihr Gesangstalent unter Beweis – sind dabei jedoch kostümiert! Sowohl das Rateteam aus Collien Ulmen-Fernandes (37), Max Giesinger (30) und Ruth Moschner (43) als auch das Publikum dürfen tippen. Doch das gestaltet sich ziemlich knifflig! Schließlich stehen den Rätselbegeisterten neben den Auftritten der maskierten Kandidaten lediglich einige mysteriöse Kurzclips mit Tipps zur Verfügung. Promiflash fasst nun die wichtigsten Indizien zusammen – und für welche Stars diese jeweils sprechen könnten!

Evelyn Burdecki (30) als das Monster

Keine Theorie stand so früh fest wie diese: Dschungelkönigin Evelyn Burdecki soll in dem ulkigen Monster-Kostüm stecken!

– Die Singstimme und auch das Gekicher des pinken Plüschtiers klingen verdächtig nach Evelyn. Auch ihre kleinen Albernheiten auf der Bühne sprechen für den sympathischen Tollpatsch – außerdem wäre die Blondine klein genug für das recht kurz geratene Kostüm.

– Da bei den Monster-Performances selten alle Töne saßen, scheint der maskierte Promi zudem keine Gesangsausbildung genossen zu haben. Was auf die 30-Jährigen ebenfalls zutreffen würde.

– "Ich weiß, wie es ist, unterschätzt zu werden", stellte das Monster zudem in Folge eins klar. Auch Evelyn wird aufgrund ihrer fröhlichen und unbedachten Art oft als Naivchen unterschätzt – bewies aber mit ihrem Dschungelcamp-Sieg und ihrer Let's Dance-Teilnahme, dass sie auch anders kann!

Gil Ofarim (36) als der Grashüpfer

Auch der Fall Grashüpfer scheint bereits abgeschlossen – etliche Hinweise deuten auf den Rockmusiker hin:

– In einem Indizien-Clip tanzt der Grashüpfer ausgelassen zur Musik von Michael Jackson (✝50) und bekommt dessen typischen weißen Handschuh auf die Schulter gelegt. Gil war bekanntermaßen ein Riesenfan des King of Pop! Er war bereits im Alter von vier Jahren auf einem seiner Konzerte und gab bei seiner The Voice of Germany-Teilnahme ein Cover von Michael Jacksons Hit "Man in the Mirror" zum Besten.

– "Früh merkte ich, dass ich hoch springen konnte", erklärte der Grashüpfer in seinem zweiten Einspieler. Gil wurde im Teenageralter entdeckt und tourte bereits im Alter von 16 Jahren um die Welt und gab Konzerte.

– Außerdem ist die tiefe, raue Gesangsstimme des Grashüpfers der des Sängers auffallend ähnlich.

Daniel Aminati (45) als der Kudu

Hier scheinen die Fans sich besonders sicher zu sein: Im offiziellen "The Masked Singer"-Ratespiel von ProSieben wurden nämlich für keine Theorie mehr Tipps abgegeben, als der, dass der Moderator ganz sicher in dem mysteriösen Kostüm steckt! Kein Wunder, denn es gibt einige deutliche Hinweise:

– In der ersten Episode erklärte der Kudu: "Mein Name stammt von den afrikanischen Khoikhoi". Aminatis Vater stammt aus dem westafrikanischen Staat Ghana!

– Außerdem betonte der Kudu: "Ich bin ein Krieger, unfassbar stark und ehrgeizig. Ich nehme es mit jedem auf." Das erinnert stark an den Slogan von Daniels eigenem Fitnessprogramm "Ich mach dich krass"! Außerdem nahm er schon am "Promiboxen" teil.

– In einem der Einspieler des Kudu sind eine Pressekonferenz, Stichwortkarten und eine Eilmeldung zu sehen, die auf die Uhrzeit 16:59 Uhr verweist – Daniel moderiert seit Jahren regelmäßig um 17 Uhr die ProSieben-Sendung "taff".

Max Mutzke (38) als der Astronaut

Der Astronaut gehört mit seinem stimmlichen Talent zu den absoluten Show-Favoriten. Einiges deutet daraufhin, dass sich der erfolgreiche Singer-Songwriter Max Mutzke unter dem Raumfahrerhelm verbergen könnte:

– In Folge eins verrät der Astronaut auf der Bühne: "Ich bin es gewohnt, einen Helm zu tragen" – auch Max trifft man nur selten ohne seine geliebten Hüte an!

– Außerdem verriet der Astronaut: "Ich liebe es farbenfroh" und Max' aktuelles Album heißt "Colors" – nur ein Zufall?

– In einem seiner Clips hält der Astronaut ein Polaroidfoto einer Kuckucksuhr in die Kamera. Und nicht nur das beliebte Wohnaccessoire stammt ursprünglich aus Baden-Württemberg, sondern auch Max!

Bülent Ceylan (43) als der Engel

Sowohl im ProSieben-Ratespiel als auch auf Twitter ist Comedian Bülent Ceylan der heißeste Tipp für den begabten Engel, der mit seinen starken Rock-Performances bereits für einige Gänsehautmomente gesorgt hat.

– Grund für diese Vermutung ist vor allem die supertiefe Stimme des Engels, die stark an die des Komikers erinnert.

– Außerdem wollen seine Fans Bülent sowohl an seiner Körpergröße als auch an seiner Intonation und Gestik auf der Bühne erkannt haben – dieselbe soll er bei seinen Stand-up-Comedyshows an den Tag legen.

– In seinen Einspielern betont der Engel mehrfach, dass er zwei Seiten habe: "In jedem Engel steckt auch ein kleiner Teufel". Hier sehen Fans eine Anspielung auf sein fröhliches Naturell in Kontrast zu seinen fiesen Witzen.

Jürgen von der Lippe (71) als der Kakadu

Auch für den Kakadu gibt es mittlerweile einen absoluten Top-Favoriten: Entertainer Jürgen von der Lippe! Aber warum eigentlich?

– Einerseits lässt einen das kunterbunte Gefieder des Kakadus sofort an Jürgens farbenfrohe Hawaiihemden denken.

– In Folge eins beschrieb der Kakadu sich als "redegewandt", und betonte: "Alle hängen an meinem Schnabel" – Jürgen ist mit seinem Comedy-Programm nach wie vor sehr erfolgreich in ganz Deutschland und begeistert regelmäßig ein großes Publikum.

– Außerdem könnte hinter seiner Musikwahl von Joe Cockers (✝70) "You Are Beautiful" in der ersten Show etwas ganz Persönliches stecken: Joe Cocker war in den 90ern zu Besuch in Jürgens Sendung "Geld oder Liebe"!

Stefanie Hertel (39) als der Panther

Könnte die Schlagersängerin tatsächlich in das heiße Panther-Kostüm geschlüpft sein? Es spricht einiges dafür:

– Regelmäßig betont der offensichtlich weibliche Promi im Panther-Kostüm, dass er sich zum ersten Mal "von seiner sexy Seite" zeigt. Tatsächlich präsentiert sich Stefanie üblicherweise ziemlich brav.

– Im zweiten Einspieler des Panthers bekommt die Raubkatze bei einem Motorradrennen 60 Punkte – ebenso viele wie Stefanie beim Grand Prix der Volksmusik im Jahr 1992 ergatterte!

– Bei red bekannte die Panther-Dame zudem, dass sie für ihr Leben gerne kocht – genau wie Stefanie, die bereits in etlichen Kochshows wie etwa "Alfredissimo!" zu Gast war.

Evil Jared Hasselhoff (47) als das Eichhörnchen

Das Eichhörnchen im Superheldenkostüm ist da schon etwas rätselhafter. Dennoch könnte es sich durchaus um Bloodhound Gang-Bassist Evil Jared Hasselhoff handeln, denn:

– Zu den wohl markantesten Eigenschaften des Eichhörnchens gehört sein starker amerikanischer Akzent – über eine ganz ähnliche Aussprache verfügt auch Evil Jared, der in der US-amerikanischen Stadt Philadelphia geboren wurde.

– Zu Beginn des ersten Indizien-Videos des Eichhörnchens ist eine Mauer im Hintergrund zu sehen – die stark an die gefallene Berliner Mauer erinnert, die Evil Jareds Namensvetter David Hasselhoff (66) nach eigener Aussage zum Einsturz gebracht haben will. Ob sich das "The Masked Singer"-Team hier eine kleine Anspielung erlaubt hat?

– "Mir wird oft gesagt, was ich zu tun habe", beschwerte sich das Eichhörnchen in einem Clip. Hier wollen die Fans eine Parallele zu seinen zahlreichen Auftritten in Joko Winterscheidts (40) und Klaas Heufer-Umlaufs (35) Show "Circus HalliGalli" sehen, in der Evil Jared stets Kommandos von dem TV-Duo entgegennehmen muss.

Joshua Sammer/Getty Images ; ActionPress Evelyn Burdecki, Ex-"Let's Dance"-Kandidatin

Joshua Sammer/Getty Images ; Matthias Nareyek/Getty Images for Ewa Herzog Gil Ofarim, Rockmusiker

Joshua Sammer/Getty Images ; WENN Daniel Aminati, Moderator

Joshua Sammer/Getty Images ; Christian Augustin/Getty Images Max Mutzke, Musiker

Joshua Sammer/Getty Images ; Andreas Rentz/Getty Images Bülent Ceylan, Comedian

Joshua Sammer/Getty Images ; Patrick Hoffmann / WENN Jürgen von der Lippe, Comedian

Joshua Sammer/Getty Images ; Matthias Rietschel/Getty Images Stefanie Hertel, Schlagersängerin

Joshua Sammer/Getty Images ; Timur Emek / Getty Images Evil Jared Hasselhoff, TV-Star und Musiker



