Die Vorbereitungen für die Hochzeit laufen auf Hochtouren! Seitdem Thore Schölermann (34) im April 2018 um die Hand seiner langjährigen Freundin Jana Julie Kilka (32) anghielt, hat vor allem die zukünftige Braut alle Hände voll zu tun. Location, Brautkleid, Deko – das alles findet sich schließlich nicht von allein. Doch eine Sache kann die Moderatorin schon einmal von ihrer To-do-Lis­te streichen: die Suche nach ihrem Trauzeugen.

"Die zwei wichtigsten Männer in meinem Leben! Ich liebe meinen Schatz und klar steht er an erster Stelle, aber ohne meinen besten Freund würde es nicht gehen", beginnt Jana ihren Post auf Instagram. Viel geben diese Worte noch nicht preis – doch wirft man einen Blick auf die Hashtags und das Foto, das sie zu ihren Zeilen teilt, wird klar: Niemand Geringeres als Kumpel Jo Weil (41) wird Janas Trauzeuge sein. Die beiden Seriendarsteller kennen sich seit Jahren und standen einst gemeinsam für Verbotene Liebe vor der Kamera.

Während der Berlin Fashion Week plauderte Jana kürzlich mit Promiflash über weitere Neuigkeiten zu ihrer Wedding-Planung und verriet Details über ihr Hochzeitskleid. Das Dress habe sie zwar noch nicht, bestimmte Vorstellungen gebe es aber schon. "Ich habe eigentlich schon etwas im Kopf, ich weiß nur nicht, ob es mir steht. Ein Brautkleid ist ja etwas, was man vorher noch nie anhatte, also ich zumindest nicht", erklärte sie und wurde dann noch ein wenig konkreter: Sie träume schon lange von einem Kleid mit einem Carmen-Ausschnitt – also schulterfrei, aber mit Ärmeln.

Getty Images Jana Julie Kilka im Mai 2019

Instagram / janajuliekilka Jo Weil, Jana Julie Kilka und Thore Schölermann

AEDT/WENN.com Jana Julie Kilka und Thore Schölermann

