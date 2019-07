War Harry (34) etwa immer nur die Nummer zwei? Der rothaarige Prinz und sein zwei Jahre älterer Bruder William (37) gelten als unzertrennlich. Schließlich mussten die zwei schon in jungen Jahren gemeinsam den Verlust ihrer Mama Diana (✝36) verarbeiten und sich dem Druck der Öffentlichkeit stellen. Nun werden allerdings Gerüchte laut, dass es in der Kindheit der Prinzen nicht immer harmonisch zuging: Harry soll sogar vernachlässigt worden sein!

Wie die Autorin Ingrid Seward in der Dokumentation Meghan and Harry: The Baby Years berichtet, sollen einige Mitglieder der Königsfamilie Harry gegenüber stets deutlich gemacht haben, dass er nur die "Nummer zwei" ist. So soll Queen Mum, die Mutter von Queen Elizabeth II. (93), immer nur den kleinen William dazu aufgefordert haben, sich neben sie zu setzen, während sie Harry ignorierte. Prinzessin Diana soll zwar immer darauf bedacht gewesen sein, dass sich Harry nicht zweitrangig fühlt. Dennoch habe sie vor ihrem jüngeren Sohn nicht verheimlichen können, dass William eines Tages auf dem Thron landen würde.

Prinz William rangiert auf Platz zwei der britischen Thronfolge hinter Prinz Charles (70). Prinz Harry dagegen befindet sich auf Platz sechs – zwischen ihm und seinem Bruder liegen noch Williams Kinder George (5), Charlotte (4) und Louis (1).

Splash News Prinz Harry bei einem Polo-Turnier in Wokingham

Getty Images William Harry, Charles und Queen Mum

Splash News Herzogin Kate, Prinz Louis und Prinz George und Prinzessin Charlotte im Juli 2019

