Endlich präsentieren Michael Wendler (47) und Laura Müller (18) ihre Liebe auch in Deutschland! Bislang gibt es von dem süßen Pärchen hauptsächlich Bilder und Videos aus Florida, New York und Mallorca. Jetzt hatte Michael einen Auftritt beim Schlager-Open-Air-Festival B2 SchlagerHammer auf der Rennbahn in Berlin Hoppegarten. Da durfte seine Laura als Unterstützung vor Ort natürlich nicht fehlen! Die beiden turtelten total verliebt über das Festivalgelände!

In Berlin tauschten Michael und Laura beim Promiflash-Interview unendlich verliebte Blicke aus und strahlten miteinander um die Wette. Der Wendler kreuzte im schicken schwarzen Anzug und weißen T-Shirt auf, seine Liebste ganz natürlich im schwarzen Strandkleid und Wedges. Wie kommt es, dass die Influencerin ihren Liebsten zum Auftritt begleitet? "Laura ist oft dabei in letzter Zeit. Die wird aber jetzt nicht immer bei jedem Konzert dabei sein. Dazu haben wir natürlich zu viel zu tun. Sie hat ja auch ihre eigenen Sachen in Zukunft", erklärte der Schlagerstar lächelnd.

Hat Laura denn einen Titel, auf den sie sich immer ganz besonders freut, wenn sie der Show ihres Freundes lauscht? "Mein allerliebster Song ist schon immer 'Wenn alle Stricke reißen'. Das ist mein Favorit", offenbarte die brünette Schönheit im Gespräch mit Promiflash.

Promiflash Michael Wendler und Laura Müller, "Das Sommerhaus der Stars"-Paar

Promiflash Michael Wendler und Laura Müller im Juli 2019 in Berlin

Promiflash Michael Wendler mit seiner Freundin Laura Müller

