Von Versöhnung keine Spur! Am vergangenen Wochenende war ein Streit zwischen Schlagerstar Fräulein Menke (58) und der Freundin von Musiker-Kollege Markus Mörl (59) eskaliert. Nachdem die beiden Frauen hinter der Bühne gezankt hatten und die "Hohe Berge"-Interpretin Yvonne König (48) an den Haaren gezogen hatte, ging der Streit kurz darauf mit Markus weiter – dabei trug auch Fräulein Menke einige Blessuren davon. Zuletzt war fraglich, wie ein weiteres Aufeinandertreffen der beiden laufen würde. Bei einer Schlager-Party wurde nun klar: Dieser Beef wird wohl noch eine Weile andauern.

Markus hatte vorgesorgt und kam wie Bild berichtet, mit seinen Bodyguards bei dem Musikevent an. Die Sicherheitsmänner begleiteten den Bühnenstar auf Schritt und Tritt und geleiteten ihn sicher und unverletzt in den Backstage-Bereich. Nach einer geplanten Versöhnung sah das nicht gerade aus – dabei gab er kurz vor seinem Auftritt an, dass er bereit wäre, sich mit Franziska, wie seine Kontrahentin mit richtigem Namen heißt, wieder zu vertragen. "Sie muss aber den ersten Schritt machen und sich bei Yvonne und mir persönlich entschuldigen", stellte er im Gespräch klar.

Diese Möglichkeit hatte die Sängerin bei dieser Veranstaltung aber offenbar nicht. Vor Markus' Zelteingang wurde sie nämlich abgewiesen. "Markus ist bei Yvonne sehr unterwürfig. Sie hat mir verraten, dass ihm im Bett Blümchensex nicht ausreicht – er muss dominiert werden. Das wirkt sich dann eben auch auf sein Geschäftsleben aus", lästerte sie daraufhin und deutete zudem an, dass der Konflikt bald vor Gericht landen könnte.

ActionPress/Horst Galuschka Yvonne König und Markus Mörl im März 2019

ADOLPH,CHRISTOPHER Fräulein Menke bei einer Musicalpremiere in Essen

WENN.com Markus Mörl bei den Live Entertainment Awards

