Die neueste Staffel von Stranger Things scheint ganz unter dem Motto "erste große Liebe" zu stehen! Die Hauptcharaktere Elf (Millie Bobby Brown, 15), Dustin (Gaten Matarazzo, 16), Mike (Finn Wolfhard, 16) und Co. stecken mittlerweile in der Pubertät – und obwohl ihr Heimatort Hawkins mal wieder von schaurigen Wesen heimgesucht wird und gerettet werden muss, haben die Freunde nebenbei Zeit für ein Teenie-Drama nach dem anderen. Im Zuge dessen wollen die Fans der Serie nun ein besonderes Detail enthüllt haben: Einer der Hauptcharaktere soll homosexuell sein – Achtung, Spoiler!

Zuschauerliebling Will Byers – gespielt von Noah Schnapp (14) – soll tatsächlich schwul sein! Diese Theorie findet sich auf etlichen Fan-Seiten im Netz. Grund für diese Vermutung ist folgende Szene in der dritten Episode der neuen Staffel: Darin regt Will sich fürchterlich über seine Kumpels Lucas (Caleb McLaughlin, 17) und Mike auf, die sich bei einer gemeinsamen Runde "Dungeons and Dragons" so gar nicht auf das Fantasy-Brettspiel konzentrieren wollen, sondern nur über ihre beiden Freundinnen quatschen. Nachdem Will ihnen eine Szene gemacht hat, wirft Mike ihm wütend an den Kopf: "Ich kann nichts dafür, dass du dich nicht für Mädchen interessierst!" Ob Mike hiermit wohl andeuten wollte, dass sein bester Freund sich von Jungs angesprochen fühlt? Bis auf einen schockierten Gesichtsausdruck gab es noch keine Reaktion von Will.

Dieses Rätsel wartet also noch auf seine Aufklärung – dafür outete sich jedoch ein anderer "Stranger Things"-Charakter gegen Ende der Staffel. Nachdem Steve (Joe Keery, 27) gegenüber seiner neuen Arbeitskollegin Robin (Maya Hawke, 21) Interesse bekundet hatte, ließ diese ihn abblitzen – und nannte ihm dann nach kurzem Zögern den Grund: Sie stehe auf Mädchen! Was sagt ihr zu der Theorie, dass Will schwul sein könnte? Stimmt ab!

Netflix Der "Stranger Things"-Cast der dritten Staffel

Emma McIntyre / Getty Images Noah Schnapp bei den Golden Globe Awards 2017

Netflix Maya Hawke, Joe Keery und Gaten Matarazzo in "Stranger Things 3"

