Liebes-Aus bei Frank Rosin (52)! Der erfolgreiche Koch war seit 2008 mit seiner Partnerin Claudia verheiratet. Das Eheglück der beiden wurde durch einen Sohn und eine Tochter sogar noch bereichert. Viele Einblicke in sein Privatleben gibt das TV-Gesicht aber meist nicht – doch jetzt wird auf einmal bekannt: Der 52-Jährige und seine Claudia gehen nach elf gemeinsamen Jahren nun getrennte Wege!

Es ist alles vorbei zwischen den beiden – doch von Rosenkrieg keine Spur: "Unsere Trennung ist einvernehmlich und freundschaftlich verlaufen", verrät Frank Bild. Vor allem eine Sache lege den ehemaligen Partnern nach ihrer Trennung am Herzen: "Uns liegt nun viel an dem Wohlergehen unserer gemeinsamen Kinder", schildert der Gastronom. Sie würden sich auch in Zukunft gemeinsam um ihren Nachwuchs kümmern und würden ihnen zu liebe auch weiterhin zusammenarbeiten.

Frank hat neben seinen beiden Kindern mit Claudia noch eine Tochter aus einer früheren Beziehung. Diese ist mittlerweile 17 Jahre alt, während seine anderen Sprösslinge sechs und zehn sind.

Patrik Stollarz / Freier Fotograf / Getty Images Frank Rosin bei einem Interview in seinem Restaurant "Rosin"

Public Address Frank Rosin bei der NDR-Talkshow in Hamburg 2014

Getty Images TV-Koch Frank Rosin

