Endlich gehört Peter Heck (26) auch offiziell zur großen Wollny-Familie! Am Samstag haben er und Sarafina (24) sich nach acht Jahren Beziehung endlich das Jawort gegeben. Auch die Fans können schon bald an ihrem Glück teilhaben, denn die Hochzeitszeremonie wird im TV ausgestrahlt. Bis es so weit ist, beschäftigt alle vor allem eine Frage: Wie hat das Kleid der überglücklichen Braut ausgesehen? Sarafina enthüllt vorab schon einmal ein kleines Detail!

"Sie sah einfach wunderschön aus“, sagte Peter gegenüber RTL II über seine frischgebackene Ehefrau. Wie das Foto zeigt, hat die junge Braut in einem weißen Dress den Gang zum Altar beschritten. Die halblangen Ärmel und der weit ausfallende Tüllrock sind mit Spitzendetails versehen – dem kleinen Ausschnitt nach zu urteilen, ist Mama Silvias (54) Wunsch, ihrer Tochter eine Prinzessinnenhochzeit zu bescheren, in Erfüllung gegangen. Der Schnitt lässt stark an ein Modell à la Cinderella erinnern.

Auch für Peter war es bis zum Schluss spannend geblieben. Wie es die Tradition vorschreibt, hat er seine Liebste erst an ihrem großen Tag in voller Pracht gesehen. Er habe das Kleid zum ersten Mal in der Kirche bestaunen können. "Da war ich echt sprachlos", berichtet er. Wie der komplette Heiratslook letztendlich ausgesehen hat, können sich alle Fans bereits am kommenden Mittwoch ansehen – wenn Sarafina und Peter zur Primetime bei RTL II "Ja" sagen werden.

Instagram / sarafina_wollny Peter Heck und Sarafina Wollny

RTL II Sarafina Wollny zeigt Ausschnitt ihres Hochzeitskleids

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny und Peter Heck

