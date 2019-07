Die Wollnys-Star Sarafina Wollny (24) und ihr Partner Peter Heck (26) haben sich heute endlich getraut! Ganze acht Jahre sind die beiden Turteltauben schon in einer Beziehung. Jetzt haben die zwei den nächsten großen Schritt gewagt und gaben sich in Ratheim vor ihren Familien und Hochzeitsgästen das Jawort. Nach der Trauung schwärmt Sarafina in den höchsten Tönen von ihrem großen Tag!

Im Interview mit RTL II plaudert die sichtlich glückliche Braut über die Eheschließung mit ihrem Schatz. "Wir haben in den letzten Monaten so viel geplant und vorbereitet und heute war es endlich soweit. Wir sind so dankbar für diesen unvergesslichen Tag“, schildert die 24-Jährige ergriffen. Außerdem offenbarte das TV-Gesicht, dass es überglücklich sei und den Tag noch gar nicht richtig in Worte fassen könne.

Fans der Wollnys können aufatmen – sie können die kirchliche Trauung von Sarafina und Peter am kommenden Mittwoch um 20.15 Uhr im Fernsehen miterleben. Die Familie war heute zusätzlich zum Sender mit einer eigenen kleinen Kamera unterwegs. Die TV-Zuschauer dürfen sich also auf ganz besondere Einblicke ihrer Lieblinge freuen.

"Die große Wollny-Hochzeit – Sarafina traut sich!" am Mittwoch, den 17. Juli 2019, um 20:15 Uhr bei RTL II

RTL II Peter Heck und Sarafina Wollny

Instagram / sarafina_wollny Peter Heck und Sarafina Wollny

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihrem Mann Peter

