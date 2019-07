Jetzt teilen sie ihre Liebe mit der Welt! Im Januar machte Amazon-Chef Jeff Bezos (55) sein Ehe-Aus publik. Mittlerweile ist auch schon die Scheidung von seiner Ex MacKenzie durch – und Jeff hat längst eine neue Frau an seiner Seite. Mit Lauren Sanchez (49) soll er bereits seit Sommer 2018 eine Affäre haben. Nun wollen die beiden sich offenbar nicht mehr verstecken: Der reichste Mann der Welt und seine neue Flamme präsentierten sich jetzt erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit!

Der 55-Jährige und die Nachrichtensprecherin besuchten das Finale des Tennis-Turniers in Wimbledon. Das bewiesen nun einige Fotoaufnahmen von dem großen Sportevent. Strahlend saßen die Turteltauben im Publikum, lachten während des Matches viel, unterhielten sich angeregt – und konnten die Finger dabei nicht voneinander lassen. Bei diesen Bildern bleibt kaum ein Zweifel: Die Journalistin und der Unternehmer scheinen so richtig glücklich miteinander zu sein.

Ob bei den zwei Verliebten wohl auch bald die Hochzeitsglocken läuten werden? Immerhin ließ nicht nur Jeff seine Ehe annullieren, auch Lauren soll die Auflösung ihrer Ehe beantragt haben. Sie ist mit Patrick Whitesell, einem der Geschäftsführer von der Hollywood-Talentagentur William Morris-Endeavor, verheiratet.

Getty Images Lauren Sanchez und Jeff Bezos im Juli 2019

Getty Images Patrick Whitesell und Lauren Sanchez bei der Vanity Fair Oscar-Party 2011

Getty Images Lauren Sanchez und Jeff Bezos beim Endspiel in Wimbledon 2019

