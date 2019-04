Auf eine Scheidung folgt die nächste! Erst vor wenigen Tagen legte der reichste Mensch der Welt seine Ehe ad acta: Jeff Bezos (55) und seine frischgebackene Ex-Frau MacKenzie gehen nun privat und geschäftlich getrennte Wege. Jetzt sieht es aber glatt so aus, als würde der Amazon-Chef nicht lange alleine bleiben, denn: Nur einen Tag nach der offiziellen Verkündung seines Ehe-Aus reichte auch seine Freundin die Scheidung von ihrem Mann ein!

Wie aus Dokumenten hervorgeht, die The Blast vorliegen, habe Jeffs neue Partnerin Lauren Sanchez (49) am Freitag die Auflösung ihrer Ehe beantragt. Zwar soll ihr Noch-Ehemann Patrick Whitesell den Schritt ebenfalls gehen wollen, allerdings seien sich die Parteien in puncto Sorgerecht für ihre zwei gemeinsamen Kinder nicht einig. Sowohl Lauren als auch Patrick wollen als rechtmäßige Erzieher der Kids gelten, wobei keiner der beiden auf Unterhalt bestehe. Einen Grund für ihren Trennungswunsch habe die Nachrichtensprecherin, die noch einen älteren Sohn aus einer früheren Beziehung hat, nicht preisgegeben.

Festzuhalten ist allerdings, dass nicht nur ihr Freund Jeff, sondern auch ihr Mann ein hohes Tier ist: Patrick gehört zu den Geschäftsführern von William Morris-Endeavor, der mächtigsten Talentagentur Hollywoods. Ob Laurens Scheidungswunsch auf eine Ehe mit dem Web-Mogul hinauslaufen wird, ist noch nicht bekannt. Angeblich hat das Paar erst seit Sommer 2018 eine Affäre.

Getty Images Lauren Sanchez, Nachrichtensprecherin

Anzeige

Getty Images Patrick Whitesell und Lauren Sanchez bei der Vanity Fair Oscar-Party 2011

Anzeige

Getty Images Lauren Sanchez, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de