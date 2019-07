Darauf haben Fans der Kultserie Beverly Hills, 90210 seit vielen Jahren sehnsüchtig gewartet. Demnächst wird im US-Fernsehen die Reunion der Clique rund um Brenda, Brandon, Steve und Co. gefeiert – traurigerweise aber ohne den im März verstorbenen Luke Perry (✝52), der in seiner Rolle als Dylan McKay der Herzensbrecher der Serie war. Die Sensation für viele Fans ist, dass Shannen Doherty (48) nun doch mit dabei ist – und die gab nun einen Einblick in die aktuellen Dreharbeiten!

Shannen veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account Fotos vom Set, auf denen auch ihre Co-Stars Jason Priestley (Brandon Walsh), Ian Ziering (Steve Sanders), Brian Austin Green (David Silver) und Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman) zu sehen sind. Nur eine fehlt auf den Bildern: Tori Spelling (46), die in der Serie Donna Martin spielte. Tori kommentierte die Bilderreihe gleich mit Augenzwinkern: "Wo war ich?" Anstelle von Donna ist auf den Fotos eine andere Protagonistin mit dabei: Christine Elise McCarthy (54), die in einigen Folgen Brandons zeitweilige Freundin Emily Valentine verkörperte.

Bereits vor einiger Zeit hatte Shannen ein Foto von sich mit Jason gepostet und damit die Vorfreude der Fans geweckt. "Und einfach so sind die Zwillinge zurück", schrieb Shannen – zur Begeisterung ihrer Instagram-Follower, die überschwänglich auf die Rückkehr der beiden reagierten.

Instagram / theshando Christine Elise McCarthy, Shannen Doherty und Ian Ziering

Getty Images Schauspielerin Tori Spelling im Februar 2019

ActionPress / Rex Features / Rex Features Der "Beverly Hills, 90210"-Cast

