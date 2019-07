Helene Fischer (34) hat Schmetterlinge im Bauch! Seit Ende vergangenen Jahres ist die Schlager-Queen offiziell mit dem Tänzer Thomas Seitel liiert. Doch was des einen Freud, ist des anderen Leid, denn vor Thomas war die Sängerin mit ihrem Kollegen Florian Silbereisen (37) zusammen. Die Trennung des einstigen Traumpaars der Volksmusik spaltete die Fans in zwei Lager – und nun erhitzt ein Detail erneut die Gemüter: Hat sich Helene etwa bei einem Liebeslied für Flori in ihren Neuen verliebt?

Mit dem durchtrainierten Beau steht die Sängerin schon länger auf einer Bühne. Während der Performance von "Nur mit Dir" kommen sie sich allerdings besonders nahe, denn während des Songs legen sie eine heiße Akrobatik-Nummer hin. Das Pikante daran: Der Song war eigentlich für Helenes Verflossenen gedacht. "Ich habe es auf ihren damaligen Freund Florian Silbereisen getextet. Es sollte eine Liebeserklärung von ihr an ihn werden", erklärte der Songwriter Sebastian Raetzel nun gegenüber Bild. Der Sänger von The Baseballs hatte sogar gehofft, dass er mit den romantischen Zeilen etwas auslösen kann: "Dann wäre es der perfekte Hochzeitssong gewesen."

Dass das Lied für das neue Paar vermutlich eine ebenso schöne Symbolik hat, freut den Musiker allerdings. "Auch wenn das Lied jetzt eine andere Bedeutung hat – am Ende ist es das Wichtigste, dass Helene glücklich ist", stellte Sebastian zudem klar.

Getty Images Helene Fischer und Florian Silbereisen in der TV-Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter", 2016

Anelia Janeva / ZDF Helene Fischer und The Baseballs in der Helene-Fischer-Show 2017

ActionPress Thomas Seitel und Helene Fischer im September 2018

