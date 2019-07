Da hat Justin Bieber (25) aber ganz schön was abbekommen! Vor Kurzem erst folgte der kanadische Hottie einem neuen Netz-Trend: Er nahm an der sogenannten Bottle Cap Challenge teil, bei der man einen vorab leicht geöffneten Schraubverschluss von einer Flasche herunterkickt. Der coole Clip ist bereits millionenfach angeklickt worden. Nun gingen weitere Aufnahmen von dem 25-Jährigen viral, bei denen er nicht ganz so gut davonkommt: Justin bekam in der Öffentlichkeit aus Versehen eine gewischt!

Justin war gerade dabei, ein Fitnessstudio in Los Angeles zu verlassen. Weil sich bereits eine große Menschentraube vor dem Gym gebildet hatte, begleiteten ein paar Trainer ihn hinaus. Dann geschah das Unglück: Einer der stattlichen Muskelberge fuchtelte mit den Armen herum, um die Leute zu vertreiben – und verpasste Justin dabei versehentlich einen Schlag gegen den Kopf! Der Sänger reicht dem Bodybuilder gerade mal bis zur Brust und befand sich während des Gefechts direkt in der Schusslinie.

Justins Reaktion zufolge muss der Schlag ganz schön heftig gewesen sein – der Gesichtsausdruck des Popstars sorgte aber dennoch für etliche Lacher auf Twitter: "Oh Gott! Ich krieg' mich nicht mehr ein! Lustigstes Bild 2019" und "Die Bilder, wie Justin Bieber eine reingehauen bekommt, haben mir gerade den Tag gerettet", witzelten zwei User bei dem Anblick. Was sagt ihr zu den Schnappschüssen? Stimmt ab!

Karl Larsen / SplashNews.com Justin Bieber vor dem Fitnessstudio in Los Angeles

gotpap/Bauergriffin.com / MEGA Justin Bieber vor dem Fitnessstudio in Los Angeles

gotpap/Bauergriffin.com / MEGA Justin Bieber, Musiker

