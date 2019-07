Ob Pink (39) hier wohl schon einen möglichen Shitstorm gerochen hat? Derzeit befindet sich die Erfolgsmusikerin auf großer "Beautiful Trauma"-Welttournee. Die führte sie bislang nach Köln und am vergangenen Sonntag auch nach Berlin. Pinks Ehemann Carey Hart (43) sowie die beiden gemeinsamen Kinder Jameson Moon (2) und Willow (8) sind mit auf Tour. Vor ihrem Auftritt in der Hauptstadt unternahm die Musikerin offenbar auch etwas Sightseeing mit ihrer Rasselbande: Pink veröffentlichte ein Foto, das ihre Kinder dabei zeigt, wie sie durch das berühmte Berliner Holocaust-Mahnmal rennen – und schon vorab wehrt sie sich gegen eventuelle Hater!

Mit folgenden Worten wollte die Sängerin offenbar denjenigen den Wind aus den Segeln nehmen, die sich vielleicht über mangelnden Respekt gegenüber den Holocaust-Opfern beschwert hätten. "Für alle Kommentare, die jetzt folgen werden: Meine Kinder sind genau wie ich, sowie der mütterliche Teil meiner Familie, jüdisch", stellte Pink unter ihrem Instagram-Beitrag klar und führte weiter aus: "Die Person, die dies erschaffen hat, glaubte daran, dass Kinder Kinder sein können. Für mich hat es die Bedeutung, das Leben nach dem Tod zu feiern."

Da können ihre Fans ihr nur zustimmen: "Du hast so recht! Der Architekt hatte sich sogar wortwörtlich gewünscht, dass Kinder zwischen diesen Säulen spielen und den Opfern so Freude bringen" und "Genau so ist es! Gut, dass du dich nicht unterkriegen lässt", freuten sich zwei weitere Follower über Pinks Worte.

Instagram / pink Pinks Kinder Willow und Jameson Moon Hart in Berlin

Anzeige

Instagram / pink Pink mit ihrem Sohn in Köln, Juli 2019

Anzeige

Instagram / pink Pink mit ihren Kindern Willow und Jameson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de