Ganz schön anstrengend so ein Alltag mit Baby! Seit über einem Jahr ist Wayne Carpendale (42) nun bereits stolzer Papa eines Sohnes und wird von dem kleinen Mads ganz schön auf Trab gehalten. Ihren Elternalltag dokumentieren der Schauspieler und seine Frau Annemarie Carpendale (41) regelmäßig mit humorvollen Schnappschüssen auf ihren Social-Media-Kanälen – und auch mit seinem aktuellen Post beweist Wayne mal wieder: Er bewahrt sich seinen Sinn für Humor in jeder Lebenslage – selbst in Momenten, in denen ihn die Müdigkeit übermannt!

Au Backe! Beim Spielen hat der kleine Mads definitiv mehr Durchhaltevermögen als sein Vater. Auf einem Foto, das Wayne nun auf Instagram teilte, sieht man den Einjährigen begeistert spielen. Und der Papa? Der ist so fertig, dass er sich auf dem Boden neben seinem Sohnemann ein Nickerchen gönnt. "Klar, Schatz... Ich pass auf ihn auf", kommentierte der 42-Jährige den Schnappschuss scherzhaft und sorgte damit für zahlreiche Lacher unter seinen Followern.

Doch obwohl Wayne seine Fans gerne mit ulkigen Momenten aus dem Alltag mit seinem Knirps versorgt – eine Sache ist und bleibt für die Eltern tabu: Porträtbilder ihres Sohnes haben in ihren Augen nichts auf ihren Accounts zu suchen. Um die Privatsphäre ihres Kindes zu schützen, wollen sie das Gesicht ihres Jungen nicht zeigen.

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale und sein Sohn Mads im Urlaub in Italien, Juni 2019

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale mit seinem Sohn Mads am Münchner Flughafen, Mai 2019

Instagram / wayne_interessiert_s Der Sohn von Annemarie und Wayne Carpendale im April 2019 in München

