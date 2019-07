Niemals ohne Hut! Diane Keaton (73) liebt Hüte – und zwar so sehr, dass sie sich auf einem Cover eines US-Magazins sogar mit gleich fünf Stück übereinander präsentierte. Für die Schauspielerin ist die Kopfbedeckung längst bedeutender Teil ihrer Garderobe geworden. Ihre Liebe zum Hut habe dabei aber nicht allein modische Gründe, wie Hollywoods Grande Dame vor Kurzem in einem Interview offenbarte.

Diane hatte mehrere Hautkrebs-Operationen – und schützt sich damit in erster Linie vor Sonnenlicht. "Ich habe Hüte immer gemocht. Sie umrahmen einen Kopf", erzählte sie im Gespräch mit InStyle. "Aber wissen Sie, Hüte schützen einen auch vor der Sonne. Ich hatte so oft Hautkrebs, es ist ein ernsthaftes Problem. Die Sonne, ich liebe sie einfach. Aber ich muss meinen Kopf wirklich schützen", so die "Was das Herz begehrt"-Darstellerin weiter.

"Ich würde schon sagen, dass ich jemand bin, der Dinge mehr zu meiden versucht als andere. Ich habe eine 2,4 Meter hohe Wand vor meinem Haus. Ich fühle mich dadurch geschützt", gestand die 73-Jährige darüber hinaus gegenüber dem Magazin. Wenn es um die eigenen Leidenschaften gehe, sei sie jedoch keineswegs ängstlich: "Ich bin wirklich furchtlos, wenn es um die Dinge geht, die ich mag. Da treibe ich es so weit, wie ich gehen will."

Getty Images Diane Keaton, Schauspielerin

Kevin Winter / Getty Diane Keaton bei der Life Achievement Award Gala

Getty Images Diane Keaton im Juni 2017

