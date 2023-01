Bei Diane Keaton herrscht seit 15 Jahren Dating-Flaute

Hat Diane Keaton (77) etwa den Männern abgeschworen? Die Schauspielerin ist vor allem bekannt aus vielen herzerwärmenden Romcoms wie "Was das Herz begehrt", "Book Club" oder "Vater der Braut". Im wahren Leben hat die zweifache Mutter bislang jedoch kein Glück in der Liebe gehabt. Ihre Romanzen mit Woody Allen (87), Al Pacino (82) und Warren Beatty (85) sind allesamt zerbrochen. Auch aktuell scheint sich in Dianes Liebesleben nicht viel zu tun – sie war seit 15 Jahren nicht mehr auf einem Date!

In einem Interview mit Extra wird die 77-Jährige gefragt, wie lange ihr letztes Date zurückliege. "Sagen wir 15 Jahre", erwidert die gebürtige Kalifornierin darauf. "Vermutlich haben sie sich gedacht: 'Es reicht... sie ist zu seltsam'", erklärt sie. Die Regisseurin selbst gibt zu, dass sie "eigenartig" sei. Doch dass sie sich so lange nicht auf romantischer Ebene mit jemandem getroffen habe, störe sie nicht, denn es gehe ihr gut. "Eines Tages wird mich jemand heiraten", zeigt sich die "Der Pate"-Darstellerin optimistisch.

Wie sehr Diane mit sich im Reinen sei, zeigte sie erst vor wenigen Wochen an ihrem Geburtstag. In einem Post machte sie nämlich eine Liebeserklärung an sich selbst! "Alles Gute zum Geburtstag an die Liebe meines Lebens – mich", schrieb die US-Amerikanerin laut People zu einem Video, in dem sie die Bilder von verschiedenen Geburtstagstorten aneinanderreihte. Es ließen sich dabei auch viele andere große Namen nicht nehmen, der Filmproduzentin zu gratulieren – darunter Kris Jenner (67), Lucy Hale (33) und Michelle Pfeiffer (64).

Anzeige

Getty Images Diane Keaton bei der Premiere von "Mack And Rita"

Anzeige

Getty Images Diane Keaton bei der Annual Lacma Art+Film Gala 2021

Anzeige

Getty Images Diane Keaton, Schauspielerin

Anzeige

Glaubt ihr, dass Diane in diesem Jahr mal wieder auf ein Date geht? Ja, das kann ich mir gut vorstellen! Nein, ich glaube nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de