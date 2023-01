"Liebe meines Lebens": Diane Keaton gratuliert sich zum 77.

Bei Diane Keaton (77) wird Selbstliebe großgeschrieben! Im Laufe ihres Lebens hat die Hollywood-Ikone schon einiges erlebt. Im Laufe ihrer erfolgreichen Schauspielkarriere durfte sie sogar einen Oscar und einen Golden Globe in Empfang nehmen. Auch im Privaten ging es turbulent zu: Der Filmstar hatte Romanzen mit Woody Allen (87), Al Pacino (82) und Warren Beatty (85). Letztendlich blieb sie aber unverheiratet und adoptierte zwei Kinder. Die Darstellerin scheint mit sich rundum zufrieden zu sein. Zu ihrem Geburtstag teilte Diane nun eine Liebeserklärung an sich selbst.

Am 5. Januar wurde der "Club der Teufelinnen"-Star 77 Jahre alt. Diane ließ es sich nicht nehmen, sich zu diesem Anlass mit liebevollen Worten zu melden. "Alles Gute zum Geburtstag an die Liebe meines Lebens – mich", schrieb die US-Amerikanerin laut People zu einem Video, in dem sie die Bilder von verschiedenen Geburtstagstorten aneinanderreihte. In der Kommentarspalte gratulierten auch eine Menge anderer Stars wie Kris Jenner (67), Lucy Hale (33) und Michelle Pfeiffer (64).

Schon 2001 hatte Diane angemerkt, sich nicht nach einem Mann fürs Leben zu sehnen. Die Vorstellung von einer lebenslangen Liebe, wie sie sie als Kind hatte, hat sie aufgegeben. "Nur weil ich nicht verheiratet bin, ist mein Leben nicht weniger lebenswert. Dieses alte Ammenmärchen ist Unsinn", hatte die Filmproduzentin gegenüber WENN betont.

Getty Images Diane Keaton bei einem Event in Hollywood im August 2022

Getty Images Diane Keaton bei einem Event in Los Angeles im November 2021

Getty Images Diane Keaton bei der Premiere von "Very Ralph" in Beverly Hills im November 2019

