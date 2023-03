Diane Keaton geht davon aus, nie wieder ein Date zu haben

Diane Keaton (77) hat den Männern abgeschworen! Die Schauspielerin ist vor allem bekannt aus vielen romantischen Komödien wie "Was das Herz begehrt", "Book Club" oder "Vater der Braut". Im wahren Leben hat die zweifache Mutter bislang jedoch kein Glück in der Liebe gehabt. Ihre Romanzen mit Woody Allen (87), Al Pacino (82) und Warren Beatty (85) sind allesamt zerbrochen. Auch aktuell scheint sich in Dianes Liebesleben nicht viel zu tun – Diane will auch keine Dates mehr haben!

Die "Der Pate"-Darstellerin sehe sich nicht weiter im Datinggame. "Ich gehe nicht aus. Äußerst unwahrscheinlich. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mich jemand angerufen und gesagt hätte: 'Hier ist Soundso, ich würde gerne mit dir ausgehen'", gab die Oscar-Preisträgerin gegenüber AARP zu. Außerdem sei sie superzufrieden, single zu sein. Vor ein paar Jahren war Diane noch der Meinung gewesen, sie würde noch einmal heiraten. Zum aktuellen Zeitpunkt stelle das allerdings keine Option mehr für sie dar.

Dafür ist die Schauspielerin Besitzerin eines Hundes, den ihr einer ihrer Freunde eines Tages geschenkt hatte. Er meinte zu ihr, dass sie diesen Hund brauche. Immerhin ist Dianes letztes Date schon 15 Jahre her. "Hunde sind unwiderstehlich. Sie sind einfach Idioten. Reggie ist ein großer Idiot, und er ist saukomisch", schmunzelte die Film-Ikone und überlegte: "Ich bin vermutlich die Einzige in meiner Generation und vielleicht auch davor, die ihr ganzes Leben lang eine Single-Frau gewesen ist."

Getty Images Diane Keaton bei einer Fashionshow von Ralph Lauren in San Marino im Oktober 2022

Getty Images Diane Keaton bei der Premiere von "Very Ralph" in Beverly Hills im November 2019

Getty Images Diane Keaton bei der Annual Lacma Art+Film Gala 2021

