Nach dem Tod von Costa Cordalis (✝75) ist es ruhig geworden um Daniela Katzenberger (32) – immerhin ist es erst wenige Wochen her, dass ihr geliebter Schwiegerpapa verstorben ist. Der Verlust nimmt sie so sehr mit, dass sich die Kultblondine komplett zurückzog. Erst gestern fand sie die Kraft, sich bei ihren Followern mit bewegenden Zeilen zu Wort zu melden. Und auch heute wendet sich Dani erneut mit einer tiefgründigen Botschaft an ihre Community.

Es ist Danielas erste Instagram-Story seit Tagen – und die postet die Frau von Lucas Cordalis (51) wohl mit Bedacht. Zu einem älteren Schwarz-Weiß-Foto von ihr setzt sie den Hashtag #LifeIsPrecious, was übersetzt bedeutet: "Das Leben ist kostbar." Der Tod des Schlagersängers hinterlässt eben auch bei der Katze Spuren – das bestätigte vor Kurzem auch ihr Mann Lucas.

"Sie ist sehr, sehr traurig, hat sich komplett zurückgezogen", erklärte der 51-Jährige im Interview mit RTL. Zu Ehren seines Vaters hatte Lucas am Wochenende den Hamburger Schlagermove besucht – allerdings ohne Daniela.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Costa Cordalis

Facebook / Daniela Katzenberger Lucas und Costa Cordalis zusammen mit Daniela Katzenberger

Facebook / Daniela Katzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger mit Tochter Sophia in der Mitte

