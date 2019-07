Ein großer Verlust für die Filmwelt! Regisseur und Filmproduzent Stephen Verona ist tot – er wurde 78 Jahre alt. Besonders bekannt war der US-Amerikaner für seine Arbeiten in den 1970er Jahren: die Co-Regie an dem Action-Streifen "Brooklyn Blues – Das Gesetz der Gosse" mit den Stars Sylvester Stallone (73) und Henry Winkler in den Hauptrollen sowie das Drehbuch für das Kult-Drama "Boardwalk".

Stephen ist bereits am vergangenen Samstag in seinem zu Hause in Los Angeles verstorben, wie seine Ehefrau Ann nun gegenüber Hollywood Reporter bestätigte. Sein Tod kam jedoch nicht überraschend: Stephen habe schließlich seinen Kampf gegen den Lungenkrebs verloren, den er bereits seit 18 Monaten geführt hatte.

"Brooklyn Blues – Das Gesetz der Gosse" gilt heute als das Sprungbrett, das Sylvester Stallone zu seiner supererfolgreichen Karriere verholfen hat. Wie The Wrap berichtet, habe der Muskelberg seine Filmkarriere bereits aufgeben wollen, als Stephen ihn schließlich bei einem Schauspiel-Workshop entdeckt hatte. Später habe Sylvester mehrfach betont, dass seine Performance eines schmierigen Bandenmitglieds in Stephens Film ihm dabei geholfen hat, seine ikonischste Rolle perfekt zu spielen: den Boxer Rocky Balboa.

United Archives GmbH / ActionPress Paul Mace, Sylvester Stallone, Henry Winkler und Perry King in "Brooklyn Blues - Das Gesetz der Goss

Getty Images Sylvester Stallone bei der "Creed II"-Premiere in New York City

Getty Images Sylvester Stallone, Schauspieler



