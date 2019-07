Am Dienstagabend war es so weit! Das große Staffelfinale von Nachtschwestern flimmerte über die deutschen TV-Bildschirme. Seit Anfang des Jahres standen Mimi Fiedler (43) und Ines Quermann nun in insgesamt zehn Folgen in den Hauptrollen vor der Kamera. Die vorerst letzte Folge hat bei den Fans jetzt anscheinend noch einmal so richtig Eindruck hinterlassen: Im Netz sorgte die finale Episode fast durchgehend für Begeisterung!

Auf Instagram zeigten sich viele Zuschauer vom Finale der ersten Staffel sehr gerührt: "Ich habe voll geweint bei der Folge gerade", verriet beispielsweise eine Userin. Doch in der letzten Episode wurde es nicht nur emotional: Eine Geiselnahme im Krankenhaus ließ bei vielen Beobachtern den Atem stocken! "Ist das spannend heute! Ich werde verrückt", zeigte sich ein anderer Follower regelrecht gefesselt von dem Geschehen.

Direkt nach dem Ende des Formats mehrten sich im Netz dann auch die Rufe nach einer zweiten Staffel: "So eine tolle und authentische Serie! Ich wäre sehr traurig, wenn keine Fortsetzung kommt", zeigte sich eine Nutzerin etwas besorgt. Die Sorgen der Fans sind jedoch völlig unbegründet: Schon jetzt steht nämlich fest, dass die Produktion definitiv mit neuen Folgen auf die TV-Bildschirme zurückkehren wird.

RTL Ines Quermann als Ella Fink

RTL Mimi Fiedler als Nora Altmeyer in der Serie "Nachtschwestern"

RTL Jörn Schlönvoigt in der Serie "Nachtschwestern"

