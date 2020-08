Nachtschwestern-Fans müssen jetzt stark sein! Seit Frühjahr vergangenen Jahres flimmert die deutsche Krankenhaus-Serie mit Mimi Fiedler (44), Ines Quermann, Oliver Franck (45) und Co. über die Bildschirme und zieht die Zuschauer mit emotionalen Geschichten in den Bann. Nach den zwei ersten Staffeln sollen die Abenteuer des Personals im Kölner St. Marien-Hospital allerdings nicht weitererzählt werden: Der Sender gibt erst einmal keine weitere Staffel in Auftrag.

Grund dafür ist laut RTL die aktuelle Gesundheitsheitskrise, die auch die Produktions- und Programmplanung des Privatsenders nachhaltig beeinflusst habe. "Andere und bereits beauftragte Programme müssen wir um Monate schieben, weil Drehs nicht sicher umsetzbar sind", heißt es in einer Pressemitteilung. Deshalb wolle der Sender zunächst diese Programme absichern, bevor Versprechen über weitere "Nachtschwestern"-Staffeln abgegeben werden könnten.

Die Fans können also noch hoffen, dass die Serie eines Tages zurückkommt. Überraschend ist die Entscheidung von RTL aber nicht. Aufgrund sinkender Quoten wurde schon seit Längerem darüber spekuliert, dass das Format "Nachtschwestern" abgesetzt werden könnte.

Anzeige

TVNOW / Oliver Ziebe Operationsszene aus "Nachtschwestern", Juni 2020

Anzeige

TVNOW Ines Quermann und Mimi Fiedler bei "Nachtschwestern"

Anzeige

Christoph Assmann / TVNOW Ines Kurenbach, Juliette Greco, Jana Schölermann und Oliver Franck

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de