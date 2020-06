Nachtschwestern steigt in der Beliebtheitsskala! Die Klinikserie ist seit Anfang Mai mit der zweiten Staffel zurück – mit einer Besonderheit: Oli P. (41) feierte in der Rolle als Jonas sein Schauspiel-Comeback in dem Format. Am vergangenen Dienstag flimmerte er als Nebendarsteller dann auch wieder über die Fernsehbildschirme. Und das scheint wohl ziemlich gut angekommen zu sein, denn: Die Quoten in dieser Woche waren total gut!

Die sechste Folge der neuen Staffel habe das Publikum überzeugen können, wie Quotenmeter berichtet. Mit einem Marktanteil von 10,0 Prozent hat sie es zum ersten Mal in den zweistelligen Bereich geschafft. In der Woche zuvor waren es noch feine 0,1 Prozent weniger gewesen. Ob die Geschichte über einen verpfuschten Beauty-Eingriff oder doch Olis Auftritt vor der Kamera der Grund für die starken Zahlen ist?

Klar ist jedenfalls, dass die Promiflash-Leser begeistert waren von der Rolle des TV-Gesichts. In einer Umfrage (Stand 10. Juni 14:47 Uhr) haben 77,3 Prozent (425 Stimmen) von insgesamt 550 abgegebenen Votes den 41-Jährigen gerne auf der Mattscheibe gesehen. Lediglich 22,7 Prozent (125 Stimmen) fanden es nicht gut.

TVNOW / Ruprecht Stempell Der "Nachtschwestern"-Cast von Staffel zwei

RTL Marc Dumitru, Oli P., Valerie Huber und Tania Carlin in "Nachtschwestern"

RTL Valerie Huber, Oli P. und Tania Carlin in "Nachtschwestern"



