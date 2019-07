Diese Band bezieht klar Stellung! Am Sonntag trat Revolverheld bei den Regensburger Schlossfestspielen auf – bereits seit 2003 finden sich auf dem Festival jedes Jahr bis zu 30.000 Besucher ein. Schirmherrin der mehrtägigen Veranstaltung ist Gloria von Thurn und Taxis (59). Doch die Fürstin scheint den Musikern ein Dorn im Auge zu sein: Sie kritisierten die Gastgeberin während ihres Auftrittes auf das Schärfste!

"Wir spielen hier auf dem Grund einer Frau, mit deren Werten wir überhaupt nicht übereinstimmen", gab Frontmann Johannes Strate (39) ein klares politisches Statement ab, wie ein Video auf der Instagram-Seite der Band belegt. Doch worauf genau spielte der Unternehmerin mit dieser Aussage an? In der Vergangenheit war Gloria von Thurn und Taxis immer wieder mit umstrittenen Aussagen angeeckt. Beispielsweise soll sie sich 2010 nach Berichten von BZ in einer TV-Show folgendermaßen geäußert haben: "In Afrika sterben die Leute an AIDS, weil sie zu viel schnackseln. Der Schwarze schnackselt gerne.“

Die Kritik der Musiker wollte die 59-Jährige aber nicht so einfach auf sich sitzen lassen: Nach Angaben von Bild habe sie die Band anschließend zu einem Gespräch eingeladen – was diese jedoch abgelehnt hätten. "Die Gefahr bei so einer Begegnung ist natürlich, dass man sich doch versteht und liebgewonnene Vorurteile überflüssig werden", kommentierte die gebürtige Stuttgarterin die Absage der Sänger.

ActionPress Gloria von Thurn und Taxis bei den Schlossfestspielen in Regensburg

ActionPress Johannes Strate, Sänger

ActionPress Gloria von Thurn und Taxis bei den Steiger Awards 2019

