Für Rea Garvey (44) war gleich der erste Sing meinen Song-Abend eine echte Herausforderung! Am Debütabend der diesjährigen Tauschkonzert-Staffel drehte sich alles um die Songs von Johannes Strate (38) und seiner Band Revolverheld. Und so musste Rea das erste Mal in seiner Karriere auf Deutsch singen. Der Ire entschied sich für den Titel "Lass uns gehen" – und eroberte damit nicht nur Johannes' Herz!

Mit viel Kreativität textete Rea die Strophen des Revolverheld-Hits ins Englische um, doch den markanten Refrain des Ohrwurms performte er in deutscher Sprache. Sein irischer Akzent war bei der Gesangsdarbietung zwar nicht zu überhören, doch gerade damit konnte er bei Johannes punkten: "Ich fand es auch süß, dass er versucht hat, für mich auf Deutsch zu singen", freute sich der 38-Jährige. Auch Gastgeber Mark Forster (34) konnte sich für den Auftritt begeistern: "Er hat wirklich zum ersten Mal auf Deutsch gesungen. Und es klang genauso, wie ich es mir vorgestellt habe", witzelte er über den Dialekt des ehemaligen The Voice of Germany-Coach.

Rea war nach seiner Performance jedenfalls überglücklich, dass er die Herausforderung erfolgreich gemeistert hat. "Ich war froh, dass Johannes es gut fand. Das ist die Messlatte! Es war das erste Mal, dass ich auf Deutsch gesungen habe! Jetzt hole ich mir erst mal ein Bier", erklärte er seinen Kollegen.

MG RTL D / Markus Hertrich Mark Forster und Johannes Strate bei "Sing meinen Song" in Südafrika

MG RTL D / Markus Hertrich Mark Forster und Rea Garvey am ersten Abend von "Sing meinen Song"

MG RTL D / Markus Hertrich Die "Sing meinen Song"-Stars am Abend von Revolverheld und Johannes Strate

