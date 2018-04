Am 12. Mai steigt in Lissabon eine riesige Party! Die portugiesische Hauptstadt richtet in diesem Jahr den Eurovision Song Contest aus, nachdem 2017 Salvador Sobral (28) den Sieg in das Land am Atlantik geholt hatte. Die deutschen ESC-Fans setzen ihre Hoffnung auf Michael Schulte (27) und feuern daheim fleißig an – vor allem Hamburg feiert ausgiebig mit. Und für die richtige Partylaune auf der Reeperbahn sorgen nicht nur Michaels einstige Vorentscheid-Konkurrenten, sondern noch mehr große Acts!

VoXXclub wollten mit ihrem Hit "I mog di so" eigentlich die ESC-Halle rocken, verloren die Abstimmung jedoch gegen Michael. Nun bringen die Sänger den Song auf die Bühne der Countdown-Show und treten auch bei der "Grand Prix Party" nach dem Contest auf. Zum Star-Aufgebot des Abends zählen außerdem Max Giesinger (29), Revolverheld, Mike Singer (18), Singer-Songwriterin Lotte und Schlagersängerin Mary Roos (69). Der NDR gab zudem bekannt, dass das Publikum sich neben diesen Künstlern auf weitere Acts freuen darf – die sind allerdings noch geheim.

Wie in den Jahren zuvor wird Barbara Schöneberger (44) 2018 den ESC moderieren. Auch der zeitliche Ablauf für den Abend steht bereits fest: Die Countdown-Show startet zur Primetime um 20:15 Uhr im Ersten, ab 21 Uhr wird der Contest live aus Lissabon übertragen und um 0:30 Uhr geht dann voraussichtlich die After-Show-Feierei mit Star-Besetzung los. Alle drei Programmpunkte können die ESC-Fans im Fernsehen und im Livestream auf eurovision.de verfolgen.

P.Hoffmann/WENN.com Mike Singer, Sänger

Anzeige

Andreas Rentz / Getty Images Max Giesinger und Lotte bei der 1LIVE Krone 2017

Anzeige

Mathis Wienand / Getty Images Barbara Schöneberger bei der ESC-Pressekonferenz in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de