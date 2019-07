Was für eine Überraschung für die Fans von Paul McCartney (77)! Die Musik-Legende tourte in den vergangenen Monaten mit seinem Programm "Freshen-Up" um die halbe Welt – in Brasilien performte er im März sogar vor 90.000 Zuschauern. Bei seinem großen Abschlusskonzert in Los Angeles verblüffte der Sänger seine Supporter nun noch mit einem ganz besonderen Moment: Er holte niemand Geringeren als seinen Beatles-Kollegen Ringo Starr (79) auf die Bühne!

Auf Instagram teilte der 77-Jährige den speziellen Augenblick nun mit seinen Followern. Zu einem gemeinsamen Bild der beiden Musikstars schrieb er: "Wiedervereint mit meinem Lieblings-Starr" und spielte durch die Schreibweise des letzten Wortes natürlich auf seinen einstigen Band-Kollegen an. Auch dieser zeigte sich von dem Auftritt sehr angetan und richtete im Netz emotionale Worte an seinen langjährigen Wegbegleiter: "Ich hatte eine großartige, vergangene Nacht. Liebe dich, Mann. Frieden und Liebe."

Mit den beiden Superstars standen somit noch einmal die beiden letzten lebenden Mitglieder der Kult-Band zusammen auf der Bühne. Wie sehr die 60er-Jahre-Gruppe auch fast 50 Jahre nach ihrer Trennung noch die Menschen fasziniert, wurde erst vor wenigen Monaten deutlich: Damals wurde das Klavier von John Lennon (✝40) versteigert – schon das Mindestgebot lag bei schlappen 575.000 US-Dollar.

Getty Images Paul McCartney im Buckingham Palast, Mai 2018

Anzeige

Getty Images Paul McCartney und Ringo Starr bei einem Auftritt im April 2015

Anzeige

Getty Images John Lennon, Beatles-Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de